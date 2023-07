Degrado e discariche Arriva la nuova app per inviare segnalazioni E squadra attiva 24 ore

Un filo diretto tra Alia e i cittadini. È l’evoluzione digitale alla quale sta lavorando l’azienda dei rifiuti per dare un’ulteriore stoccata all’odioso fenomeno delle discariche abusive. Si tratta di una app che entrerà in funzione alla fine dell’anno, tutt’ora in fase di sperimentazione, che permetterà di inviare in modo diretto e senza troppi passaggi le segnalazioni ad Alia sui rifiuti abbandonati e sulle discariche abusive. Si potrà scattare una foto, inserire il luogo dell’abbandono e in tempo reale la segnalazione verrà registrata da una squadra della società, che in un futuro non troppo lontano sarà attiva 24 ore su 24. "È una ulteriore novità per andare incontro alle esigenze dei cittadini, che riceveranno un feedback sulla segnalazione", spiega il direttore operativo Alessandro Canovai. "Nonostante sia in fase di riduzione, il fenomeno degli abbandoni risulta sempre molto antipatico e basta l’inciviltà di pochi per vanificare il lavoro di tanti cittadini attenti".

Un concetto ribadito anche dal presidente della partecipata Nicola Ciolini, che invita quanti si imbattono in comportanti incivili ad intervenire: "È necessaria la collaborazione di tutti – dice –. Solo facendo rete e condividendo l’intento ambientale possiamo mettere un freno al degrado. Le discariche sono una piaga difficile da combattere del tutto". Nel tempo sono tante le azioni messe in campo e i risultati sono sulla carta: a fronte di 118.000 tonnellate annue di rifiuti recuperati, le discariche abusive rappresentano meno dell’1% del totale. Per l’esattezza sono 1100 le tonnellate di rifiuti smaltiti in modo irregolare. Numeri bassi e in diminuzione rispetto al passato che però continuano a creare malumore.

Per questo è in campo una task force di 10 ispettori ambientali che si occupa di fare accertamenti sui rifiuti abbandonati. "Nei primi sei mesi del 2023 sono stati oltre 6000 i controlli e 9000 i sacchi ispezionati", aggiunge il responsabile servizi area pratese, Claudio Bertini. A fonte di un lavoro così massiccio sono scaturite 318 sanzioni con una media di 118 euro.

"Non è tanto una questione legata ai costi, perché le discariche abusive hanno quantità moderate, è piuttosto un problema di decoro", aggiunge Canovai. "Il sacco o il materasso abbandonato in una qualsiasi via salta subito all’occhio a fronte di un lavoro enorme che invece resta nascosto, ma che portiamo avanti con grande determinazione".

Anche sui tempi di recupero incidono diverse variabili: se si tratta di residui urbani entro 48 ore dalla segnalazione vengono recuperati, in caso di rifiuti speciali invece occorre più tempo, che aumenta ulteriormente se gli ispettori riscontrano un reato ambientale da punire penalmente attraverso le autorità competenti. I numeri delle discariche abusive comunque sono in costante diminuzione rispetto al 2015, l’anno peggiore: allora erano 1100, il doppio rispetto alle 495 del 2022. L’app antifurbetti sarà un’ulteriore arma da usare.

Silvia Bini