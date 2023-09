Dedicato a don Milani. In 150 persone a Fabio

Un’altra idea di scuola: emozione con le parole di don Milani, Rodari e la musica di Endrigo.

Sono state oltre centocinquanta persone, tra cui molte insegnanti, hanno partecipato ieri sera allo spettacolo "Un’altra idea di scuola",che ha intrecciato, in modo originale, le esperienze straordinarie di don Lorenzo Milani a Barbiana e di due maestri come Gianni Rodari e Mario Lodi, a cui si sono aggiunti i brani di Sergio Endrigo.

Lo spettacolo – che fa parte delle iniziative dedicate a don Milani nel centenario della nascita da Comune di Vaiano, Fondazione Cdse e Associazione don Milani – è stato scritto per l’occasione da AltroTeatro e Cdse.

Significativo il luogo dove si è svolto l’incontro: il grande prato, una sorta di anfiteatro naturale, dove giocavano i ragazzi di don Ezio Palombo, grande amico di don Milani, che ha ispirato la sua missione al modello di Barbiana. La scrittura drammaturgica è stata curata da Antonello Nave e Alessia Cecconi. Sul palco Edoardo Michelozzi e Fiamma Ciampi per la parte musicale e gli attori Francesca Frittelli, Antonio Lombardi e Benedetta Tosi. Il presidente della Fondazione Cdse, Giulio Bellini, ha riaffermato il valore e l’attualità delle testimonianze di Milani, Rodari e Lodi e la necessità di una scuola che metta al primo posto le esigenze di chi è più in difficoltà. Alessia Cecconi, direttrice della Fondazione, ha parlato dell’intenso rapporto tra Ezio Palombo e don Milani: "Un’amicizia profonda basata sulla vicinanza spirituale e sul modo comune di intendere la missione di preti a servizio della comunità e dei più giovani". E nel nome di don Milani è in programma anche la terza edizione della Camminata della solidarietà da La Briglia a Fabio, che si terrà 7 ottobre 2023.