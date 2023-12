Decreto a favore del Made in Italy: "Ricaduta diretta sul distretto"

Quindici milioni per il tessile sono un’ottima notizia per il distretto pratese. Ne è convinta Confartigianato, che rivendica il lavoro fatto per far approvare gli emendamenti al disegno di legge sul Made in Italy che premiano le aziende locali.

"Abbiamo voluto con forza questa modifica – spiega Moreno Vignolini, presidente nazionale di Federazione Moda Confartigianato – Nella sessione coi tecnici del Made in Italy, infatti, era stata presentata la proposta di destinare 15 milioni alla promozione delle materie prime di origine italiana. Un provvedimento che avrebbe avuto un impatto minimo, considerato che le fibre tessili italiane, lana e cotone, non consentono, per condizioni ambientali oggettive e per la qualità stessa dei materiali, la realizzazioni di filati e tessuti a un certo livello. Dove invece siamo forti è sulle fibre riciclate, con esempi come Prato e Biella in primis. Come Confartigianato abbiamo quindi suggerito di inserire nel disegno di legge anche le materie prime della catena del riciclo in modo che il provvedimento avesse una ricaduta davvero importante per le imprese". La richiesta è stata accolta, è un riconoscimento del ruolo delle fibre riciclate e dell’economia circolare di cui Prato è uno dei centri più importanti a livello mondiale.

"Voglio ringraziare pubblicamente i parlamentari del territorio – dice Vignolini – che hanno colto l’importanza della proposta di Confartigianato accogliendola nell’emendamento al disegno di legge. Come Confartigianato siamo soddisfatti dell’esito e anche di aver saputo trasformare in proposta concreta e realizzabile esigenze che spesso rimangono solo parole".