Decreti ingiuntivi, l’ufficio non c’è "Chiuso fino al 2024. Inevitabile"

Ufficio decreti ingiuntivi? Chiuso fino al 31 dicembre 2023. Se non fosse vero ci sarebbe da ridere. E invece c’è da piangere. Dopo i disperati appelli, le manifestazioni, i sit in, le lettere di protesta, il presidente del tribunale Francesco Gratteri è stato costretto a prendere la decisione drastica di chiudere l’ufficio decreti ingiuntivi del giudice di pace di Prato per "mancanza di personale". E lo ha fatto con un provvedimento che è stato recapitato all’Ordine degli avvocati di Prato lunedì sera. Ad oggi, Prato è l’unica città in Italia dove l’ufficio decreti ingiuntivi del giudice di pace di fatto non esiste. D’altrone che la situazione fosse critica era sotto gli occhi di tutti: quattro assistenti giudiziari al lavoro sui 15 previsti dalla pianta organica di cui uno a breve andrà in pensione. Tre persone a dover portare avanti il lavoro di 15. Il provvedimento del presidente si riassume in due pagine nelle quali Gratteri spiega di aver informato tutti gli organi competenti (Corte di Appello e Direzione generale del Ministero della Giustizia che ha competenza su giudici onorari e di pace) ma di non aver ottenuto risposta e di essere stato costretto a sospendere fino al 31 dicembre 2023...