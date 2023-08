Decreti ingiuntivi caos Un anno senza ufficio E l’interpello rischia di diventare un flop

Si potrebbe dire giudice di pace senza pace usando un gioco di parole. Ma non si tratta di un gioco in quanto a settembre l’ufficio "festeggerà" il triste compleanno di un anno senza sportello decreti ingiuntivi. E’ un caso più unico che raro in Italia. Difficile trovare un’altra città in tutto il paese dove da un anno non vengono iscritti a ruolo i decreti ingiuntivi. Si tratta di un grave danno per il territorio e per i cittadini che vorrebbero recuperare i loro soldi, fra l’altro la recente riforma prevede che i ricorsi arrivino fino a 10.000 euro, non pochi soldi per chi li vuole riavere. A Prato l’ufficio è di fatto chiuso da fine settembre 2022, da quando, purtroppo, l’unica addetta allo sportello è venuta a mancare all’improvviso. Il giudice di pace a Prato avrebbe un organico di 15 unità, passato poi a sole quattro con la perdita dell’ultima dipendente. E in autunno le cose andranno ancora peggio visto che dei quattro "superstiti", uno andrà in pensione. Da settembre a febbraio l’ufficio riceveva ancora i ricorsi ma nessuno li iscriveva a ruolo. A febbraio il presidente del tribunale, Francesco Gratteri, ha preso la drastica decisione di chiudere lo sportello fino al 31 dicembre di quest’anno. Motivo? Non c’è personale. Chi ha avuto bisogno di fare un ricorso, quindi, è stato costretto a presentarlo al tribunale ordinario con dispendio di tempo e soldi non indifferente. Oltre ad andare ulteriormente a intasare il tribunale. Il presidente Gratteri ha tentato la carta dell’interpello che è andato deserto. Inutili sono stati pure i ripetuti appelli da parte dell’ordine degli Avvocati e della Camera civile. Inutili pure gli impegni presi e le promesse fatte da politici e sottosegretari. L’ufficio non ha mai riaperto e il suo futuro è piuttosto incerto.

L’unica flebile speranza arriva dall’interpello nazionale bandito dal ministero della Giustizia per coprire 9700 posti vacanti tra assistenti giudiziari, funzionari, cancellieri e ausiliari. A Prato sono stati destinati 44 posti. Ma chi risponderà? L’interpello dovrebbe portare al tribunale di Prato 28 operatori tra assistenti giudiziari, cancellieri, ufficiali giudiziari, funzionari e ausiliari, compresi un autista e un funzionario per l’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti. Per il giudice di pace sono stati messi a bando per il trasferimento in entrata un ausiliario, un operatore, 2 assistenti e 7 cancellieri, mentre per la procura si prevede l’inserimento di un nuovo assistente giudiziario e 4 autisti. Il termine per la presentazione delle domande è il 20 settembre, entro il 20 dicembre saranno pubblicate sul sito del ministero le graduatorie provvisorie mentre quelle definitive usciranno il 28 febbraio 2024. Lo scetticismo è d’obbligo: Prato non è mai stata una sede appetibile a causa dei carichi di lavoro, come ha sottolineato Sandro Malucchi della Fp Cgil. Anzi, chi può scappa. Il rischio è che l’interpello metta in fuga altri dipendenti del tribunale visto che ci sono a disposizione anche 227 posizioni a Firenze e 32 a Pistoia. Quindi, invece che arrivare, se ne andranno.

Laura Natoli