Declassata, è l’ora della verità Manca solo il parere del Ministero

Nessuna nuova osservazione pubblica. Dopo quasi due anni di rallentamenti, approfondimenti e rinvii sembra la volta buona per la città per ottenere una risposta definitiva dalla commissione tecnica di Via sul progetto di raddoppio e interramento della declassata al Soccorso. La commissione di Valutazione di impatto ambientale aveva riaperto i termini delle osservazioni lo scorso 7 marzo a seguito della documentazione integrativa sul progetto inviata da Anas e dal Comune. Trenta giorni dopo al ministero non è pervenuta alcuna osservazione ulteriore, come tra l’altro già annunciato dall’ex super dirigente del Comune, oggi in pensione, Lorenzo Frasconi che invece nel giugno del 2021 aveva inviato al ministero tutte le proprie perplessità sull’opera, basate principalmente su risalita della falda, terre di scavo, e interferenza dei sottoservizi. La commissione tecnica di Via ha così potuto chiudere anche questa fase della procedura di Valutazione di impatto ambientale e adesso dovrà esprimere un giudizio definitivo. Una data di convocazione ancora non c’è, ma come spiegato al sindaco Biffoni dai tecnici di Anas, ormai siamo prossimi a un responso. Verdetto che poi dovrà passare al ministero per l’omologa definitiva. Il che significa che la procedura, iniziata il 26 maggio 2021, spegnerà sicuramente le due candeline (i tempi per una procedura di Via di solito dovrebbero aggirarsi intorno ai sei mesi). Ricordiamo che i vari enti che si sono succeduti hanno sollevato specifiche perplessità sull’intervento, alle quali hanno risposto di volta in volta l’amministrazione comunale o Anas, proprietaria della strada e proponente del progetto. In primis la commissione tecnica ha voluto spiegazioni sul perché di cambio di progetto, visto che ai tempi della giunta Cenni di centrodestra c’era già stata una Valutazione di impatto ambientale relativa però al viadotto al Soccorso. Poi sono stati chiesti approfondimenti sulla falda, sull’inquinamento in fase di cantiere, sullo smaltimento delle terre di scavo, sul rumore e sul traffico. A dare parere positivo è stato per primo il ministero della Cultura, direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, chiedendo però la presenza di un tecnico in fase di scavo. A fine marzo, infine, è arrivato anche il giudizio positivo della Regione, con però tutta una serie di prescrizioni. In particolare specifiche progettuali sulla gestione delle acque meteoriche, censimento dei pozzi, specifico sistema di drenaggio del sottopasso, rilevazioni di 15 giorni per quattro volte l’anno dei livelli di Pm10, e un monitoraggio acustico in fase di cantiere.

Sdb