Debutta l’infermiere h12 a Vaiano Tutto liscio nella prima giornata

Primo giorno di operatività nei feriali, ieri, dell’infermiere h12 a Vaiano. Non una novità per l’infermiera, Paola Trombacco, appositamente formata per il primo soccorso sulle ambulanze, visto che già da qualche mese svolge il medesimo servizio sul fine settimana.

Non sarà la sola ad operare sull’ "India" (l’ambulanza con a bordo l’infermiere nella denominazione della Usl) ma si alternerà con altri infermieri a questo punto su tutta la settimana, dal lunedì alla domenica.

A darle il benvenuto, ieri, nel suo primo giorno infrasettimanale, il sindaco di Vaiano, Primo Bosi, che ha riassunto le vicende che l’hanno visto sul fronte in questi mesi in una battaglia, vinta, per tornare ad avere del personale sanitario a bordo di almeno un mezzo, nel territorio comunale. "Sono soddisfatto – dice – in quanto finalmente la riforma del 118 ha portato quello che aveva promesso anche in Valbisenzio. La riforma prevedeva infatti di sostituire il medico delle ambulanze con un infermiere formato. Noi, prima della riforma, avevamo un medico h12 che successivamente non era stato sostituito con un infermiere, quindi le cose non tornavano. E’ sufficiente? Non lo so, intanto vediamo come va così, con l’infermiere. Senza nulla togliere alla professione medica, poi, l’infermiere formato può fare molte cose in caso di soccorso". L’infermiere – che segue dei protocolli, è in contatto telefonico col medico del 118 ma può svolgere diverse operazioni in autonomia – parte a Vaiano a bordo di un veicolo della Misericordia, che mantiene anche una "Bravo" (l’ambulanza con soli volontari) che si alterna anche nel notturno con una della Pubblica Assistenza. Pubblica Assistenza che ospita, nelle ore notturne e nei festivi, la guardia medica, temporaneamente spostata lì dal distretto socio sanitario per l’inizio dei lavori di ampliamento che lo porteranno ad essere casa di comunità.

La guardia medica rappresenta comunque un presidio medico notturno per una zona che attualmente è scoperta dal sanitario sui mezzi (l’h12 infermieristico di Vaiano va dalle 8 di mattina alle 20). E può essere proprio il medico di turno alla guardia medica ad effettuare una prima valutazione nel caso la situazione sia più grave di quanto ci si aspetti e quindi è lui stesso ad allertare il 112 nel caso ci sia bisogno di un trasporto al pronto soccorso.

Claudia Iozzelli