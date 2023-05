Debutta la Jane’s Walk La camminata per "leggere" i quartieri

Oggi dalle 15 anche a Prato ci sarà la Jane’s Walk , una camminata della durata di circa due ore, che può essere fatta del tutto o in parte, con lo scopo di condividere e sensibilizzare sulle storie che riguardano il proprio quartiere. L’iniziativa è promossa da Inu, Istituto Nazionale di Urbanistica, organizzata dagli studenti volontari del corso di progettazione dei sistemi di spazi aperti della facoltà di architettura dell’università di Firenze, e promossa in collaborazione con il Comune. La passeggiata pratese si avrà inizio a sud ovest del centro storico, nel piazzale Sandro Pertini (accanto a Obi Prato), per poi proseguire verso il centro commerciale Parco Prato e concludersi nello spazio aperto tra viale Allende e via dell’Orsa Minore. Sarà possibile partecipare per l’intera durata della passeggiata o semplicemente ad una delle tappe, inserendosi in qualsiasi punto del percorso. In ogni fermata si svolgerà una attività volta a stimolare la discussione dove sarà possibile esprimere la propria opinione su come migliorare il proprio quartiere. Interverranno gli architetti del Comune di Prato, Francesco Caporaso e Antonella Perretta. Prenotando un posto al link https:janeswalkprato.eventbrite.com si potrà ottenere ulteriori informazione.