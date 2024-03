De Gregori in piazza Duomo. Svelato il primo grande ospite del Festival Prato è spettacolo

Primo ospite rivelato per la IX edizione di Settembre|Prato è Spettacolo, primo artista che sarà davvero un piacere ascoltare e vedere di nuovo nella nostra città: è Francesco De Gregori, che sarà sul palco di piazza Duomo la sera del prossimo 4 settembre. Non si poteva iniziare la lista con un nome migliore, amato dal pubblico di ogni età, autore di canzoni che fanno parte della storia della musica italiana. A distanza di oltre due anni dall’ultimo tour solista, la prossima estate De Gregori tornerà a cantare nelle principali piazze italiane e anche a Prato, nel Festival organizzato da Fonderia Cultart in collaborazione con il Comune, che anche quest’anno offrirà una programmazione poliedrica per venire incontro ai diversi gusti musicali di tutti, tenendo sempre alto il livello di qualità dell’offerta. Sul palco il cantautore romano proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla.

Aprirà i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993. Le prevendite dei biglietti sono iniziate ieri alle 18 su TicketOne, l’evento è organizzato in collaborazione con Leg - Live Emotion Group. L’ultima volta di De Gregori in piazza Duomo è stata nel luglio del 2012 con la Prato Estate e il concerto fu davvero un grande successo, con oltre 4mila persone ad applaudire. C’è un piccolo aneddoto da ricordare: a sorpresa fu Giorgio Panariello a salire sul palco per introdurre il concerto annunciando: "Devo comunicarvi purtroppo una brutta notizia. Francesco è malato e canterò al suo posto: tutto Renato Zero e un paio di brani di Malgioglio". Dopo le risate, le canzoni immortali del grande cantautore e tante emozioni per tutti.