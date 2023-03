Dati 2022: sempre più turisti a Poggio

Aumenta il flusso turistico a Poggio a Caiano. Stando all’ultima rilevazione nella Provincia di Prato nel 2022, sono cresciuti gli arrivi dell’86,9% e le presenze del 78,9% (4.022 gli arrivi e 8.042 presenze in più del 2021). Il 54,6% degli arrivi provengono dall’Italia (in primis da Toscana, Lombardia, Lazio, Campania ed Emilia Romagna) e il 45,4% dall’estero (con in testa a sorpresa la Polonia, poi Francia e Germania). La permanenza media è di 2 giorni, in linea con la zona di Montalbano e Piana (Prato e Montemurlo) con i toscani e gli statunitensi a concedersi i soggiorni più lunghi (3 giorni). "Il nostro territorio si dimostra luogo di forte attrazione turistica – dice l’assessore Giacomo Mari – gli investimenti in ambito turistico portano risultati importanti e per il 2023 ci aspettiamo che la riapertura della villa Medicea sia un ulteriore incentivo per migliorare i risultati del 2022".