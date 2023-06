"Daspo urbani Strumento utile ma poco usato"

"L’ennesimo episodio di violenza si è verificato in centro dopo quello già accaduto in piazza del Comune una decina di giorni fa. Sabato scorso in via Frascati, dopo due giorni la rissa in via Magnolfi. Il centro sta diventando un teatro di guerra per la delinquenza comune". A commentare gli ultimi fatti violenti è stato Aldo Milone, responsabile Sicurezza di Forza Italia, come hanno già fatto i consiglieri comunali di FdI, Claudio Belgiorno e Patrizia Ovattoni. "Tutti gli episodi si sono verificati in pieno giorno e i protagonisti sono sempre, purtroppo, cittadini extracomunitari – aggiunge –. Di recente i commercianti del centro storico lamentavano proprio la presenza di soggetti dediti allo spaccio e spesso ad atti di violenza che portano a non frequentare il centro storico da parte dei pratesi. Queste presenze stazionano da anni in piazza Duomo, al Serraglio, in piazza del Comune e anche in piazza delle Carceri". Secondo Milone l’amministrazione comunale "tollera" queste presenze "senza fare nulla" per allontanarli, "senza muovere un dito". "L’amministrazione ha a disposizione uno strumento efficacissimo, il daspo urbano che non viene quasi mai usato – spiega –. Applicando questo provvedimento si risolverebbe quasi certamente il problema. Questi soggetti hanno sicuramente precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio. La polizia municipale può intimare loro, una prima volta, di allontanarsi e se questi non ottemperano alla disposizione e vengono, in un secondo controllo, sempre trovati in quelle aree vengono denunciati. Svolgendo un’attività costante di controllo e con denunce continue a loro carico, scatta anche l’arresto. Forse si sposteranno in altre aree ma di sicuro libereremo il centro storico da questi personaggi". Milione chiede inoltre quanti daspo urbani sono stati applicati dall’amministrazione negli ultimi cinque anni. "Purtroppo manca a questa giunta comunale nel suo dna quella convinzione e quel concetto che si chiama sicurezza", conclude.