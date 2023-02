"Darò forza alle idee del nostro distretto"

Il distretto ha una voce importante all’interno di Pitti Immagine. Nel consiglio di amministrazione rinnovato per il mandato 2023-2026 pochi giorni fa a Firenze è entrato Stefano Borsini, general manager di Manifattura Igea. Un’esperienza che l’imprenditore pratese, non nuovo all’organizzazione di Pitti fancendo parte di un comitato tecnico per Pitti filati, svolgerà a fianco del neo eletto presidente Antonio De Matteis. Una presenza, quella di Borsini, in alternanza con Andrea Cavicchi, consigliere uscente. "E’ stata una bella sorpresa - dice Borsini - per me che ho fatto parte del comitato tecnico di Pitti Filati. Mi è piaciuta molto l’impostazione data puntando a coinvolgere imprenditori che partecipano da tempo alle manifestazioni di Pitti. La conoscenza delle persone che hanno partecipato alle varie iniziative può fare la differenza: dall’esperienza possono arrivare suggerimenti e idee di miglioramento per tenere alta la qualità delle proposte di Pitti Immagine".

Borsini prende le mosse dalla sua esperienza nel campo dei filati: "È la mostra mondiale più importante per i filati sia per la qualità degli espositori sia perché non esiste una kermesse così nella sezione propositiva della moda e delle tendenze. Le visite dei buyers sono esperienze complete. Pitti non significa soltanto vedere le collezioni, ma è proprio un immergersi nella nuova realtà della moda che si vedrà nei sei mesi successivi". L’imprenditore guarda ad altre ricadute positive, in particolare per "Firenze perché eventi del genere mantengono alto l’afflusso di visitatori alla città con un turismo che non sia soltanto mordi e fuggi, ma che può spaziare dalla moda alla cultura".

Prato non poteva non esserci nel Cda, perché prendendo spunto da Pitti Filati "un 40% delle filature fantasia vengono dal nostro distretto - chiosa Borsini - Gli stand e le presentazioni dei prodotti come si trovano a Pitti, non si vedono altrove. Porterò le voci, i desideri e le sensibilità che gli imprenditori pratesi mettono da sempre in questa mostra". Quali le sfide per il nuovo Cda? "Durante la pandemia è stato fatto un grande lavoro - afferma Borsini - Ci siamo spostati alla Leopolda continuando, pur nelle ristrettezze dovute al contenimento della diffusione del virus, a mantenere il legame coi clienti. Parte dei visitatori sono stati recuperati, ma adesso c’è da riprendere gli stranieri, soprattutto quelli provenienti dall’ Oriente e dall’estremo Oriente. Lodevole anche il lavoro digitale per portar le mostre online: i buyers si sono adattati alle esigenze di un periodo difficile, dimostrandosi molto fedeli a Pitti. Non appena si è riaperta la possibilità di viaggiare, i visitatori sono tornati: non c’è stata disaffezione verso Pitti, ma la fiera dei filati va difesa perché vengono organizzate mostre in altri Paesi, senza avere la tradizione, il format e l’apprezzamento come quella di Firenze. La filatura e la tessitura italiana mettono in mostra la qualità e l’artiginalità che non si trovano altrove".

Sara Bessi