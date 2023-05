"Daremo battaglia, pure su Peretola"

"Quotare in Borsa la multiutility significa volere collettivizzare le perdite, non certo gli utili. La realtà è che la gestione dei rifiuti nell’Ato Centro è fallimentare: mancano gli impianti necessari, come i trattamenti meccanico -biologici, in grado di ridurre al minimo la quantità di indifferenziato prodotto, e manca un servizio di raccolta differenziata realmente efficiente. Grazie al porta a porta, ovvero all’impegno dei campigiani, la raccolta differenziata è arrivata al 74%, eppure la Tari è lievitata, perché la gestione del servizio è scriteriata". La contrarietà del neo sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri (foto) non si limita all’idea di multiutility ma si estende anche alla quotazione in Borsa dei servizi pubblici. Questo è uno dei temi su cui il primo cittadino annuncia l’apertura di "una nuova stagione, nella quale la partecipazione e la condivisione saranno le stelle polari dell’azione politica e amministrativa della giunta che avrò l’onore di guidare".

A ribadire le posizioni di partiti e movimenti che hanno appoggiato Tagliaferri sono anche gli esponenti regionali e nazionali dei 5 Stelle.

Il deputato fiorentino grillino Andrea Quartini, assieme alla coordinatrice regionale Irene Galletti, parlano di "coerenza anche nella nostra contestazione contro la privatizzazione dell’acqua e dei servizi locali attraverso la multiutility", e ricordano pure "l’importanza fondamentale della nostra opposizione alla nuova pista dell’aeroporto di Peretola".