Dardust sul palco con il suo Duality Tra musica elettronica e pianoforte

Il prossimo concerto a cura di Fonderia Cultart al Politeama è in cartellone venerdì 10 marzo alle 21.15. Sul palco salirà Dardust, pioniere della musica classica alternativa, per presentare Duality, il suo nuovo progetto discografico. In questo lavoro i due suoi regni, neoclassica e pop, vengono scissi in due esperienze parallele e allo stesso tempo convergenti. Ognuno dei due dischi rappresenta un emisfero diverso della mente. La parte in piano solo esprime l’emozione che nasce dall’osservazione della natura: i riferimenti sono da ricercare nella cultura dell’estremo Oriente, nel teatro Kabuki e nello Zen. I 10 brani di questo lato del disco raccontano infatti la ciclicità della vita attraverso le stagioni e di come tutto non conduca a un epilogo ma a un prologo, un punto di inizio continuo. Il lato elettronico simboleggia la parte razionale del nostro cervello, l’"ingegnere" che vive all’interno dell’artista. Ogni brano ha un tema al cui interno si potranno cogliere riferimenti al sound degli anni Novanta, alle colonne sonore di Carpenter, dei Goblin, all’italo disco, alla garage UK e al Nu jazz. "Bianco e Nero, Elettronica e Pianoforte. I due estremi del mio immaginario musicale e artistico", spiega Dardust. I biglietti sono in vendita su Ticketone. A causa di ragioni impreviste il concerto di Extraliscio e Davide Toffolo previsto per sabato 11 marzo è stato invece rinviato al 25 Luglio 2023 in uno spazio in via di definizione. I biglietti acquistati rimarranno validi per la nuova data. E’ possibile comunque chiedere il rimborso on line sul sito www.ticketone.it entro il 30 marzo; in caso di acquisto al Politeama lo si può fare al botteghino del teatro, sempre entro il 30 marzo.

Infine, da ricordare ancora al Politeama il concerto di Ron, in programma sabato 18 marzo alle 21.15. Per il suo "Sono un figlio Live Tour" il cantautore ha scelto la dimensione teatrale per dare risalto alle sue nuove canzoni. "Cantare dal vivo è la cosa che amo di più in assoluto – ha detto Ron – Mi sento sempre libero di dire e suonare quello che mi piace di più. Quest’anno poi c’è la novità che oltre ai brani della mia storia potrò finalmente cantare quelli del mio nuovo album".