Danni dopo l’alluvione. Il Pd: "Dieci milioni per Prato. Ma il governo boccia gli aiuti"

Il Pd pratese alza la voce contro il governo Meloni. Il problema è legato alla mancanza di aiuti per le imprese alluvionate. "Al tempo del governo Draghi, approvammo un emendamento per il distretto tessile pratese che destinava 10 milioni alle aziende del territorio. Lo approvammo con il consenso del territorio e dei parlamentari, di destra e di centrosinistra, di Prato e provincia. Per questo motivo, oggi, a valle dei disastri dell’alluvione, abbiamo presentato un emendamento al dl energia per stanziare un contributo di 10 milioni per le aziende alluvionate, tenendo conto della specificità del distretto pratese. Abbiamo chiesto alla maggioranza di approvarlo insieme, di intestarselo loro, di fare un passo avanti perché c’è un ritardo sugli aiuti che mette a rischio un’intera comunità. Il risultato? Emendamento bocciato, con tanto di voto contrario dei parlamentari di destra pratesi che non hanno sostenuto la nostra proposta". Dichiarano in una nota Marco Furfaro, deputato Pd e primo firmatario dell’emendamento, Christian Di Sanzo, deputato pratese eletto in Nord e Centro America, e Marco Biagioni, segretario del Pd Prato. "Una volta ancora, la destra chiacchera. Ci hanno accusato di tenerezza, diremmo che è sempre meglio che inconsistenza. Continueremo a batterci per Prato, contro una destra vergognosa che fa proclami sul territorio ma che poi a Roma se ne frega della propria gente, delle imprese alluvionate e scarica sulla Regione le proprie colpe". Il Pd aveva chiesto al governo di stanziare una cifra ad hoc per aiutare le spese sostenute dalle imprese pratesi colpite dalla furia del maltempo che ha messo in ginocchio numerose aziende del distretto tessile e non solo.