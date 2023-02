Dalle stelle alla storia di Yves Montand

Tre spettacoli a teatro domani sera. A La Baracca alle 21 "Ho visto le stelle", la nuova creazione di Maila Ermini che sarà sul palco insieme a Nicoletta Zignani, esperta di astrologia. E’ uno spettacolo come non se ne vedono in teatro, colto curioso e divertente al tempo stesso. Per prenotare 333 2713136 o a [email protected] Allo Spazio Teatrale Allincontro alle 21.15 primo spettacolo della rassegna "Ci sta! Ci vuole crudeltà per uscire dal cul de sac", con lo spettacolo "Ivo Montà! Storia cantata di Yves Montand tra Monsummano e Parì (passando da Ollivud)", di e con Igor Vazzaz (foto), Jacopo Crezzini (contrabbasso) e Luca Giovacchini (chitarra). Uno spettacolo di teatro canzone sull’impossibilità di raccontare e la possibilità di cantare. Al Fabbricone domani alle 19.30 e domenica alle 16.30 ultime repliche di Babylon: l’australiano Neville Tranter, autore, regista, performer e burattinaio di fama mondiale e i suoi burattini di dimensione umana (in inglese con sopratitoli in italiano). Infine domani al Borsi per i bambini il clown Roman col suo carrello della spesa come una nave solcherà i mari della fantasia, con l’arte immaginifica del circo: alle 17.30 Casa Romantika con David Bianchi.