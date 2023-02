Dalle parole al rispetto per le diversità

Il dialogo interreligioso è un confronto tra diverse religioni del mondo. Il dialogo ecumenico mette in relazione le religioni della grande famiglia del Cristianesimo: ortodossi, protestanti e cattolici. Non bisogna curare solo dialogo tra religioni diverse, ma c’è anche da considerare la diversità all’interno del mondo cristiano. Non esiste un solo modo di essere cristiano. Tutti i cristiani sono uniti nella figura di Gesù e le radici del cristianesimo sono nell’ebraismo. Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè e Gesù erano ebrei. Tanti punti di incontro e poche differenze. Non dimentichiamo, però, che relazioni fra le religioni sono relazioni fra persone e ogni differente ha la sua dignità. Ogni individuo ha una dignità infinita, che va rispettata indipendentemente dal suo credo. Laddove c'è libertà, dove c’è democrazia si impara a coltivare la diversità nel rispetto delle leggi. Ma il dialogo comincia nella nostra casa, perché mille sono le situazioni di conflitto che affrontiamo ogni giorno. Qui impari a confrontarti e a "non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene" (Rm 12,21).