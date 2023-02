Dalle discariche al bracconaggio: 44 denunciati

Anche il 2022 si chiude con un bilancio di operatività positivo per la Polizia Provinciale di Prato, nonostante il numero contenuto degli agenti in servizio, solo 9 a fronte di 7 comuni da controllare con le diverse deleghe che il corpo detiene, dalla protezione ambientale a quella degli animali, dal controllo venatorio alle violazioni del Codice della strada. I numeri dell’anno appena concluso sono stati presentati alla presenza degli agenti della Provinciale, del comandante Michele Pellegrini e del presidente della Provincia Simone Calamai. Nel corso del 2022 le pattuglie della Polizia Provinciale sono state impegnate in 178 accertamenti scattati grazie alla collaborazione dei cittadini tramite il cellulare di "pronto intervento" (337317977, attivo ogni giorno fino alle 19 anche nei festivi, per segnalare discariche abusive) o attraverso segnalazioni sul sito della Provincia. Nel 2022 sono state redatte ed inviate alla Procura della Repubblica 72 informative, di cui 36 indagini delegate direttamente dalla stessa autorità giudiziaria, per un totale di 44 persone denunciate. Nello specifico, il corpo ha svolto, sia di sua iniziativa sia sotto la direzione del procuratore un’attività di polizia giudiziaria attraverso importanti indagini che hanno permesso di reprimere attività illegali legate a fenomeni di bracconaggio, abbandono di rifiuti, abusivismo, maltrattamento e detenzione di animali. 49 il numero totale di reati contestati di questi la Polizia Provinciale si è occupata di 5 casi di avvelenamento di animali, 20 casi di abbandono di rifiuti, 8 reati legati alla tutela della fauna e 16 relativi alla violazione del codice penale. Per quel che riguarda il controllo dell’attività venatoria e la tutela degli animali (con un trend in calo per quel che concerne il bracconaggio), la Polizia Provinciale ha portato a termine numerose indagini su maltrattamenti, cattura e detenzione di fauna selvatica appartenenti a specie vietate e sull’utilizzo e detenzione di esche avvelenate: sono stati segnalati al comando 12 casi di presunto avvelenamento di animali domestici o selvatici e di rinvenimenti di esche avvelenate, di cui 6 risultati positivi, uno dei quali è stato la causa della morte di una tortora dal collare, mentre due cani sono stati curati e recuperati. Sulla tutela dell’ambiente, prosegue la collaborazione, tramite un accordo con Alia e la Polizia Municipale di Prato, in servizi mirati al controllo delle aziende che producono rifiuti: nel 2022 sono state 65 le aziende controllate, con conseguenti violazioni per attività illegale di gestione e trasporto di rifiuti. Per le infrazioni al Codice della Strada i numeri sono in linea con quelli dell’anno precedente con 722 violazioni accertate. "Resta purtroppo molto alto il numero di chi passa con il rosso al T-Red al Ponte Manetti – ha detto il comandante della Provinciale – nonostante le campagne di sensibilizzazione".

Claudia Iozzelli