Dalle 18.30 Batisti e uno speciale documentario

La festa inizierà in leggero anticipo rispetto al consueto: giovedì pomeriggio alle 18.30 nel ridotto del Politeama si terrà l’incontro di presentazione con la partecipazione del direttore musicale Jonathan Webb assieme al direttore artistico Alberto Batisti. Nell’occasione sarà anche proiettato il breve film del 1946 Instruments of the Orchestra, il documentario divulgativo per il quale Britten compose "A Young Person’s Guide to the Orchestra".

Alle 20 per chi lo desidera verrà servita una cena leggera con obbligo di prenotazione allo 0574 603758 oppure a [email protected] entro le 13 di mercoledì.

Il concerto sarà come di consueto trasmesso in diretta su Rete Toscana Classica. C’è infine da ricordare che la stessa Rtc questa sera alle 20.30 manderà in onda uno dei concerti che raccontano la storia dell’orchestra: la registrazione del 24 aprile 2003, con Filippo Maria Bressan che dirige la Camerata per Handel, Haydn, Mendelssohn.