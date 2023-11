Dalla Val di Bisenzio tutti a teatro . I bus per Metastasio e Politeama

Torna A teatro in bus, il progetto dei Comuni di Vaiano e di Vernio, in collaborazione con il Metastasio e per la prima volta con il Politeama: per gli appassionati del palcoscenico un pacchetto tutto compreso che prevede alcuni spettacoli della stagione 2023-24 e il trasporto dalla Vallata a Prato. L’iniziativa è stata presentata ieri dalle assessore alla cultura di Vaiano e Vernio, Fabiana Fioravanti e Maria Lucarini, dai presidenti di Met e Politeama, Massimo Bressan e Beatrice Magnolfi. Ci si potrà prenotare da lunedì 6 novembre, e fino al 30 novembre, alle biblioteche Basaglia di Vaiano e Biblioteca Petrarca di Vernio. Il servizio bus parte da San Quirico di Vernio e fa tappa a Mercatale, Vaiano e La Foresta. Se necessarie sono previste anche fermate intermedie.

Il pacchetto del Metastasio comprende cinque spettacoli e il servizio bus a 110 euro, ridotto per gruppi a 71 euro e tutti gli spettacoli scelti inizieranno alle 20.45. Il primo è il 14 dicembre "Uno, due, tre!", dal testo di Ferenc Molnar: una prima nazionale, capolavoro di velocità, cinismo e comicità per la regia de I sacchi di sabbia con Giulia Gallo, Massimo Grigò, Annibale Pavone e Tommaso Taddei; il 1° febbraio "Rimbabimenti", un ted talk senescente in salsa punk di e con Andrea Cosentino; il 22 febbraio "Si illumina la notte", prima nazionale, con regia, drammaturgia, scene di Livia Gionfrida di Teatro Metropopolare, che ha lavorato su un testo di Franco Scaldati; il 21 marzo "La casa dei Rosmer - Rosmersholm", da Henrik Ibsen; il 18 aprile "Lieto fine", prima assoluta di e con Alessandro Benvenuti. Il Politeama mette a disposizione degli spettatori un mini abbonamento a due spettacoli con biglietto ridotto a 35 euro: "1984", da George Orwell, con Ninni Bruschetta, Giancarlo Commare e Violante Placido per la regia di Giancarlo Nicoletti, in programma domenica 14 gennaio e "Il calamaro gigante" dal romanzo di Fabio Genovesi con Angela Finocchiaro e Bruno Stori per la regia Carlo Sciaccaluga, di scena il 7 aprile.

"È un progetto in cui crediamo fermamente, un servizio culturale rivolto ai cittadini che abbraccia la proposta d’eccellenza dei teatri pratesi", hanno detto le assessore Lucarini e Fioravanti.

"Un’opportunità per avvicinare il territorio ai nostri teatri e renderli accessibile a tutti", il commento di Magnolfi e Bressan.