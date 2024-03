Dalla rissa alla tratta di irregolari

Non è una novità quella del ’pacchetto all inclusive’ con cui i cinesi irregolari vengono fatti arrivare in Italia. Un’inchiesta della Procura di Prato, nel 2015, aveva già alzato il velo su un sistema simile come quello raccontato dalla cinese che ha denunciato i titolari della confezione dove lavorava dal dicembre scorso. In manette finirono tre cinesi che facevano arrivare i connazionali a Prato dietro al pagamento di ben 14.000 euro. Nel pacchetto erano inclusi il viaggio aereo, il visto turistico (ottenuto passando dalla Polonia o dalla Germania) e i collegamenti per arrivare a Prato da Milano. Un caso fotocopia. I cinesi mettevano, poi, a disposizione dei malcapitati un posto letto in un affittacamere di via Marianna Nistri dove la polizia trovò 21 clandestini. L’inchiesta era partita da due episodi, collegati fra loro, avvenuti nell’affittacamere: una violenta rissa con bastoni e spranghe nell’aprile 2015 e un’altra scoppiata fuori dall’affittacamere. Le indagini portarono ai tre cinesi che si occupavano di organizzare i viaggi dalla Cina a Prato e di trovare ai connazionali alloggio e lavoro. Fu accertato che i cinesi arrivavano in Italia facendo scalo a Varsavia e Francoforte, una sorta di cavallo di Troia, per muoversi in libertà in Europa e arrivare a Prato senza documenti dove vivevano in clandestinità e lavoravano a nero.