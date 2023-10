Dalla Pro loco 15 laboratori per i piccoli

Quindici laboratori per le scuole, dalla materna alle medie. La Pro Loco di Carmignano ha ideato un pacchetto di proposte didattiche dove gli studenti si sentiranno coinvolti.

Si parte con la storia della Rocca, poi la "Carmignano che non ti aspetti", dedicata agli angoli sconosciuti e ai personaggi illustri. Nei "Racconti al canto del foco", si parlerà di racconti e fiabe della tradizione toscana mentre nel laboratorio dedicato ad Alberto Moretti si viaggerà nella sua arte. Un altro gruppo di attività avrà uno stampo "ecologista": il riciclo con sorpresa, per realizzare oggetti con materiali di riciclo e le cartastorie per guidare i bambini alla costruzione di una storia in 3D. In collaborazione con alcune aziende ci saranno laboratori dedicati al vino (come nasce il vino in cantina, per confrontare il sistema di produzione antico con quello moderno) e all’olio. E infine il pane: le tecniche di produzione hanno una storia antica e si sono evolute. Anche in questo caso ci sarà una visita ad un forno. Altre proposte spazieranno dalla cultura contadina alla tradizione culinaria toscana.

I laboratori saranno al Museo della Vite e del Vino e poi nelle aziende, pertanto il pulmino dovrà essere a disposizione per lo spostamento. I costi variano da 4 a 5 euro a bambini, mentre alcuni hanno un costo forfettario. Per informazioni: Pro loco (055 8712468).