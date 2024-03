Dalla manutenzione del verde alle ciclabili: scattano cinque petizioni

Sono state depositate in Comune cinque petizioni promosse da un gruppo di residenti di San Giorgio, Santa Maria a Colonica e Paperino. Raccolte firme realizzate a seguito di una serie di incontri pubblici per raccogliere i problemi dei due quartieri e sottoporli all’attenzione delle politica. Proposte sostenute anche dal comitato ambientalista Difendiamo La Nostra Salute, e ognuna sottoscritta da una media di 250 cittadini.

Entrando nel dettaglio, i firmatari chiedono "il completamento della nuova pista ciclabile dal campo sportivo di San Giorgio a Colonica fino a quello di Paperino". Si aggiunge inoltre la richiesta di "inserire una rotatoria per il collegamento al sottopasso di via Aldo Moro con annessa bonifica igienico-sanitaria. Poi che la parte relativa all’inquinamento ambientale e acustico, richiedendo "più controlli sulle attività industriali e la rimozione di determinate attività entro il 2025".

Sul fronte della pulizia del verde pubblico e delle strade i residenti chiedono "una maggiore manutenzione del verde pubblico, delle strade e dei marciapiedi, evidenziando problemi specifici in alcune aree". Infine il capitolo viabilità e traffico. Qui le petizioni sollevano preoccupazioni sulla viabilità, richiedendo che alcune strade non siano utilizzate come scorciatoie. Si chiede inoltre "una presenza più frequente delle forze dell’ordine per il controllo del traffico".

"Si attende ora una forte attenzione da parte dei candidati sindaci e di coloro che aspirano a rappresentare queste comunità su questi problemi – concludono dal comitato di cittadini -. La speranza è che le tematiche sollevate nelle petizioni diventino prioritarie nella futura agenda politica del Comune di Prato.