Dalla glicemia alla pressione: test gratuiti

Nelle farmacie Lloyds aprile è nuovamente il mese della prevenzione. In occasione della Giornata mondiale della Salute – che come ogni anno si celebra il 7 aprile –, LloydsFarmacia rinnova il suo impegno, con test gratuiti per i cittadini, per tutto il mese. I test disponibili saranno glicemia, pressione e colesterolo, in 15 LloydsFarmacia a Prato. È possibile accedere ai test su prenotazione, tramite App Lloyds, sezione servizi, contattando il numero 0280011022 o direttamente la farmacia di riferimento (elenco farmacie aderenti: https:issuu.comadmentaitaliadocsmetti_in_azione_prevenzione_test_gratuiti_aprile_?fr=sYjUxNTE2NDY). Si tratta di aree di screening cruciali per la salute e il benessere della popolazione, in particolare per le fasce più a rischio. Valori elevati di colesterolo, glicemia e pressione, sono da tempo riconosciuti dagli esperti come veri e propri ‘killer’. Grazie al controllo periodico dei valori nel sangue di colesterolo e glicemia e a quello della pressione arteriosa è possibile cogliere segnali precoci di ipercolesterolemia, diabete, ipertensione, che comportano un aumentato rischio di insorgenza di patologie di tipo cardiovascolare. È da rilevare che i dati più recenti del Report Istat sulla prevenzione attestano che fra gli ultra settantacinquenni, uno su quattro non ha controllato colesterolo e glicemia e uno su sei non si è fatto misurare la pressione arteriosa, nell’ultimo anno, non seguendo le indicazioni del proprio medico. "Siamo grati a LoydsFarmacia per questa iniziativa consolidatat e così preziosa per il nostro territorio - dichiarano il sindaco Matteo Biffoni e il vice sindaco e Assessore alle Politiche Sociali Simone Faggi - La prevenzione è sempre più necessaria e poterla fare attraverso la competenza, la disponibilità e la professionalità dei farmacisti è un valore aggiunto".