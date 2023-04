Dalla barca a vela alla passione del birdwatching "Le tante risorse del lago, meta gettonata d’estate"

Assessore Tagliaferri, questa grande risorsa com’è sfruttata a livello turistico?

"Il lago è molto visitato soprattutto in estate e anche il parco circostante, è poi in crescita sotto l’aspetto sportivo: si possono utilizzare barche a vela ed inoltre è diventato un centro di pesca sportiva. Infine c’è una riserva naturale per praticare il birdwatching".

Come far sì che l’invaso possa essere non solo uno strumento tecnico prezioso ma anche un ritrovo per la popolazione?

"Con progetti a lungo termine sul parco. Il lago è diventato un importante centro di attrazione grazie alle feste che vi vengono organizzate, invito tutti al festival della musica che si terrà quest’estate, ma non sarà l’unico evento importante: avremo la gara nazionale di Triathlon e una corsa podistica".

Pensate di ripristinare l’oasi di Gabbianello?

"Sì, speriamo in estate di renderla di nuovo fruibile".

Secondo lei quanto è importante questa risorsa per la popolazione?

"Importantissima visti gli effetti del cambiamento climatico che noi oggi viviamo, come le ingenti piogge miste a periodi di siccità e la formazione di laghi previene questi problemi, l’auspicio è che in futuro vengano progettati altri invasi".