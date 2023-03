Dalla banca alla stazione di polizia La comunità sempre più fai-da-te

La banca clandestina cinese è stata una della ultime scoperte della Guardia di Finanza sul riciclo di denaro sporco. Quello che la comunità si mette in tasca sfruttando la manopera clandestina. La banca illegale tra novembre 2020 e marzo 2021, il periodo di monitoraggio della Guardia di Finanza, avrebbe movimentato complessivamente tre milioni di euro. Nei due sportelli individuati, mascherati da negozio di elettronica, lavoravano due coniugi finiti entrambi in manette nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla procura di Firenze, con l’accusa di essere il fulcro di un’articolata associazione per delinquere dai tratti orientali. La scorsa estate invece era scoppiato il caso della stazione di polizia cinese in via Orti del Pero, chiusa a seguito proprio del clamore sulla stampa di tutto il mondo. Un ufficio amministrativo secondo la versione dell’associazione cinese che la gestiva, ma il dubbio e le indagini hanno virato verso tutt’altra strada. La ong spagnola che aveva sollevato il caso parlò di stazioni di controllo dei dissidenti del regime, ma i sospetti sono caduti anche sul riciclo di denaro sporco.

Prima ancora c’erano i money transfer e adesso le criptovalute: tutti metodi per far scomparire quantità enormi di soldi. Si parla di un’evasione fiscale di un miliardo all’anno nel distretto parallelo.