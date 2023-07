Dal tuffo in piscina ai concerti Weekend ricco di appuntamenti

Anche questo fine settimana la Val di Bisenzio offre numerose opportunità per chi cerca fresco, passeggiate nel verde e, perché no, qualche originale incontro con l’arte e con la storia. Lunedì (ore 21,15), invece, appuntamento con la grande musica d’autore a San Quirico di Vernio. Nel programma di Apriti Chiostro c’è il concerto spettacolo dell’Ensemble Terzo Tempo con Edoardo Michelozzi. Presentano All’ombra dell’ultimo sole, originale tributo a Fabrizio De Andrè.

Ma ecco le iniziative del fine settimana. A Mercatale di Vernio, ogni giorno dalle 10 alle 19, la piscina - appena rimessa a nuovo - è pronta ad accogliere chi ha voglia di farsi una nuotata e di prendere un po’ di sole.

A proposito di acque trasparenti, a Cantagallo, domani è in programma un nuovo appuntamento con le Giornate Blu di cui sono protagoniste Le acque delle Barbe, con il laghetto seminascosto e la monumentale cascina. Un percorso, con la guida di Passione Natura Biobiettvi, che si snoda nel cuore delle faggete della Riserva alla ricerca delle sorgenti e del laghetto delle Barbe. Ritorno per un antico sentiero usato dai carbonai. La lunghezza del percorso è di 7 chilometri (3 ore e mezza di cammino con soste.). Escursione a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.visitvalbisenzio.it

Sempre domani, per gli appassionati di pittura, c’è Cavarzano il borgo dell’arte, mostra collettiva negli angoli più suggestivi della suggestiva località dell’alta Valle. Alle 10 nella piazza della chiesa l’inaugurazione, mentre alle 10.30 e alle 15.30 partono le visite guidate al percorso. Le vie, gli affacci, i giardini di Cavarzano si animano grazie a una mostra collettiva diffusa curata da Alessandro Ovattoni. Numerosi pittori e artisti esporranno le loro opere in un percorso molto originale e nel pomeriggio si terrà una performance esclusiva a sorpresa di un artista pratese. Nel salone della Misericordia mostra di libri della Giunti Edizioni. Alle 18 apericena a cura della Proloco (gradita la prenotazione allo 0574 940341).

L’esposizione prosegue sabato 29 luglio e domenica 30 luglio.

Oggi nello spazio polivalente della Proloco di Cavarzano alle 17.30 è in programma il primo appuntamento di Cavarzano ricorda e racconta, incontri di memoria partecipata a cura della Fondazione Cdse con la partecipazione della professoressa Annalisa Marchi. Ci si potrà immergere nelle storie del Novecento - dal Trebbio alla Dogana di mezzacosta - nei racconti di Attilio Tognarelli e di Antonio Langianni. Al termine brindisi offerto dalla Proloco. Per l’occasione sarà aperta la pizzeria della Proloco (via della Collina 14). Per info 3756594854 e 0574940341.

Attesa, invece, per il concerto a cura dell’Ensemble Terzo Tempo con Edoardo Michelozzi. "All’ombra dell’ultimo sole" è un tributo a uno dei cantautori più influenti e innovativi della canzone d’autore italiana del secolo scorso. L’Ensemble Terzo Tempo ha intrapreso un percorso di ricerca artistico-musicale sul grande cantautore italiano.

L’Ensemble ripropone con arrangiamenti originali, attraverso una contaminazione di linguaggi musicali, brani che hanno lasciato un segno indelebile nella coscienza sociale. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su www.visitvalbisenzio.it