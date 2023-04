Dal ministero 50 milioni di aiuti

La metà degli studenti delle scuole secondarie quest’anno salterà l’appuntamento con il viaggio d’istruzione. L’inflazione e il rincaro dei prezzi, infatti, si sono abbattuti in modo pesante anche sui costi delle gite scolastiche. Un fenomeno confermato dal recente osservatorio di Skuola.net da cui sono emerse tutte le difficoltà - di natura logistica ed economica - che stanno incontrando famiglie e istituti per i viaggi d’istruzione. Per arginare il problema, il ministro Valditara ha già annunciato che, per l’anno scolastico 2023-2024, verranno stanziati 50 milioni di euro per mettere gli istituti nelle condizioni di poter coinvolgere quanti più studenti possibile nelle gite. Si tratta di una vera

e propria novità: non era mai successo che il ministero dell’istruzione assegnasse dei fondi dedicati ai viaggi d’istruzione. Una piccola rivoluzione che, però, si è resa necessaria alla luce di quanto avvenuto in questo settore nell’ultimo triennio, con le gite scolastiche che sono state gravemente flagellate: il Covid prima e la crisi dei prezzi, poi, hanno compromesso fortemente le attività didattiche. E a pagarne le spese sono stati soprattutto i ragazzi e le ragazze che hanno visto allontanarsi uno dei momenti più memorabili nella vita di ogni studente.