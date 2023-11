Dal fango un germoglio deve nascere

Chiedono una legge ad hoc. I sindaci della Valbisenzio, territorio bellissimo ma anche fragile e complicato per sua stessa natura, chiedono una mano alla Regione. Dall’emergenza e nell’emergenza bisogna imparare qualcosa. Dal fango qualche germoglio deve nascere: quello più importante si chiama impegno nel fare prevenzione. Garantire capienza e profondità ai corsi d’acqua pulendo gli alvei dai materiali può essere la prima sfida da vincere nella battaglia - che deve essere di tutti - per la prevenzione. Che forse poi non riusciremo mai a farci trovare davvero pronti a vincere il duello con i disastri che puntualmente ribaltano fette del nostro bel Paese. Ma fare il possibile non sarà mai tempo (e denaro) perso.