Dai camerieri ai cuochi Tante posizioni aperte

Il gruppo Cigierre, che è proprietario di diversi marchi nel settore della ristorazione quali American Graffiti, Pizzikotto, Shi’s e Wiener Haus, è alla ricerca di personale da inserire nei suoi locali.

In tutto sono 312 le posizioni aperte attualmente che arrivano dalla multinazionale, alcune sono anche in Toscana, consultabili sul sito internet cigierre.comlavora-con-noi.

Ad esempio, per la catena di ristoranti Old Wild West, il gruppo ricerca un direttore, un responsabile e camerieri di sala e addetti alla cucina per il punto vendita di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Addetti alla cucina si assumono anche a Siena, Firenze Novoli e Cascina.

Nel capoluogo toscano, a Livorno e a La Spezia si selezionano responsabili di sala con esperienza nella mansione, preferibilmente maturata nella ristorazione commerciale o in contesti organizzati del settore Horeca.