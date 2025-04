Dai bambini ai Beatles. Gli ensemble

Non c’è solo Prato Sinfonietta tra i progetti formativi della Scuola Verdi per la musica d’insieme. Per i più piccoli c’è l’Orchestra propedeutica Acchiappasuoni, per gli alunni che frequentano i corsi propedeutici, con possibilità di frequenza successiva fino all’età di 8 anni: i bambini proseguono nell’esplorazione del proprio strumento attraverso il confronto con il caleidoscopico mondo dei suoni dell’orchestra.

La seconda tappa è l’Orchestra Simple Symphony, proseguimento ideale del corso di orchestra propedeutica rivolto agli allievi dai 9 ai 13 anni: un percorso di musica d’insieme per valorizzare le esperienze pregresse e prepararsi ad affrontare la scrittura orchestrale. Si studiano brani di repertorio arrangiati e adattati alle esigenze del gruppo, dando particolare importanza all’integrazione di ciascuno strumento nell’insieme.

C’è poi l’orchestra ritmo-sinfonica Magical Mystery Orchestra per ragazzini di almeno dodici anni, seguita da Riccardo Galardini (nella foto) e dedicata al repertorio dei Beatles, riarrangiata per il gruppo dal docente. Gli strumenti della sezione ritmica e della musica pop (cantanti, chitarre, basso, tastiera, batteria) si integrano con strumenti classici come archi, fiati e fisarmonica.

Infine, l’Orchestra d’archi seguita e diretta da Marco Facchini è il progetto rivolto agli allievi che abbiamo raggiunto un livello strumentale avanzato e che vogliano affinare ulteriormente le loro competenze musicali. Viene affrontato un repertorio ampio, che pone le giuste sfide agli allievi per stimolarli nel loro percorso formativo.