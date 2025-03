Dagomari, all’ingresso i volontari dell’Arma

Più sicurezza al polo di via Reggiana. D’ora in poi saranno i volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri di Prato a svolgere servizio per garantire la sicurezza degli alunni del Dagomari, durante le fasi di ingresso e uscita nella scuola. La presenza dei volontari – specifica una nota dell’Arma – rientra nell’ambito di una convenzione in essere fra l’associazione e il Comune di Prato, che dopo il verificarsi di episodi che hanno minato la serenità dei ragazzi, ha deciso di avvalersi del servizio del nucleo di volontariato e protezione civile durante i momenti di ingresso ed uscita dalle aule scolastiche.

"Il servizio di presidio – scrivono i carabinieri di Prato – sarà svolto da volontari specificamente formati e dotati delle competenze necessarie per garantire un controllo efficace, supportati da attrezzature e veicoli propri. Gli stessi sono identificabili dalle divise, distintivi identificativi e tesserini della Anc al fine di garantire l’immediata riconoscibilità da parte degli alunni, delle famiglie e del personale scolastico, contribuendo a creare un ambiente di fiducia e collaborazione. Il servizio si avvale assiduamente anche del contatto diretto con la centrale operativa dei Carabinieri di Prato per eventuali interventi di pattuglie dell’Arma, e si colloca come strumento d’interesse sociale, sorretto anche dalle possibilità di interagire con gli alunni nelle attività di informazione, assistenza ed ausilio".

Era settembre, con la scuola iniziata da pochi giorni, quando davanti all’istituto Dagomari si scatenò una maxi rissa all’uscita di scuola nella quale rimase ferito un ragazzo di 17 anni.

Il numero di giovani e di persone che transita nella zona del polo scolastico di via Reggiana è altissimo ogni giorno: oltre 5mila tra studenti e personale scolastico gravitano nella zona.