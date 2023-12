Da Vergassola fino a Montalbano. In sala Banti torna il grande teatro

Nove appuntamenti fino ad aprile,tra letteratura, grandi temi e ironia intelligente. Torna da venerdì 12 gennaio, con un’anteprima (fuori abbonamento) la sera di San Silvestro, la stagione teatrale della Sala Banti di Montemurlo. Dario Vergassola, Francesca Reggiani, Massimo Venturiello, Alessandro Riccio, Katia Beni, Lorenzo Marangoni sono solo alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce, come di consueto, dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo.

"Nonostante le moltissime difficoltà dell’ultimo periodo, a Montemurlo ritorniamo a fare teatro - commenta il sindaco Simone Calamai -. Una propostadi alta qualità ma a prezzi popolari per dare la possibilità a tutti di vivere una bella serata insieme". L’abbonamento costa 70 euro (ridotto 60) mentre i biglietti sono in vendita a 12 (ridotto 10). Previste ulteriri riduzioni per studenti, soci Coop under 35. Per prenotazioni 350.0989104 (anche messaggi whatsapp). La stagione in abbonamento si apre venerdì 12 gennaio (ore 21.15) con Spettacolare 2024 (voce del verbo), portato in scena da Francesca Reggiani. Una lunga carrellata di monologhi dove l’attrice propone un’articolata analisi della società. Domenica 21 gennaio(ore 21.15), Alessandro Riccio e Alberto Becucci sono i protagonisti di ’Bruna, per carità-terzo episodio della trilogia Bruna’.

La stagione prosegue sabato 3 febbraio (ore 21.15): I Sacchi di Sabbia presentano Pluto, l’ultima commedia di Aristofane nella quale il protagonista è il denaro. Sabato 17 febbraio (ore 21.15) è il momento di Dario Vergassola con il suo Storie sconcertanti. Dario Vergassola festeggia venti anni di carriera come intervistatore comico, temuto da tutti mentre venerdì 1 marzo (ore 21.15) alla Sala Banti arriva la ’Stand-up poetry’ di Lorenzo Marangoni.

’Diritti o rovesci… Ma pari!’, con Katia Beni e Benedetta Giustini è lo spettacolo in programma sabato 16 marzo (ore 21.15), un’esilarante catena di gag e monologhi giocati fra incomprensioni e fraintesi. Venerdì 5 aprile (ore 21.15) la Sala Banti ospita ’I dialoghi della vagina’ con Virginia Risso e Gaia Contrafatto tabù e luoghi comuni legati all’universo femminile. Ultimo appuntamento in stagione venerdì 19 aprile (ore 21.15) con ’La prima indagine DI Montalbano’ di Andrea Camilleri, con Massimo Venturiello. L’idea è di portare per la prima volta in teatro il commissario più famoso della narrativa contemporanea.

Silvia Bini