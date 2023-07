Da quest’anno cani ammessi all’arena Ecco quali sono le regole da seguire

Per la prima volta quest’anno è possibile accedere all’arena cinematografica al Castello dell’Imperatore portando il proprio cane, purché muniti di guinzaglio, museruola e attrezzatura per la raccolta delle deiezioni. L’animale potrà essere comunque allontanato in caso di disturbo allo svolgimento della proiezione eo agli spettatori. Si tratta di una nuova regolamentazione introdotta nei giorni scorsi dal Comune di Prato alla quale l’arena aderisce in via sperimentale. La sperimentazione potrà essere interrotta a discrezione degli organizzatori se si verificheranno situazioni di disturbo agli spettacoli o sia compromessa la pulizia e il decoro del monumento.