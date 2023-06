Da Prato a Bologna Weekend di festa nel segno dei cammini

E’ in programma sabato 24 e domenica 25 giugno la quinta edizione della "Festa della Via della Lana e della Seta", appuntamento dedicato agli amanti dei cammini e del percorso che unisce Prato a Bologna. La manifestazione coinvolgerà in particolare Montepiano e Castiglione dei Pepoli con varie iniziative. In vallata sabato e domenica pomeriggio ci saranno le ville aperte, con l’accesso ai giardini storici di Montepiano di Villa Strozzi, Villa Torre Alpina, Mulino del Saetti, Villa Bega, Ville Sperling e Villa Buccioni. Il sabato sera al Mulino del Saetti si terrà pure la presentazione del progetto di Land Art sulla Via della Lana e della Seta. Sempre sabato sera a Castiglione dei Pepoli si svolgerà il concerto della rock band italiana de i Marlene Kuntz. La rassegna si chiuderà domenica sera con la "trasferta" del Centro Pecci Books Festival: una passeggiata letteraria con lo scrittore e giornalista Mauro Garofalo a dialogo con Giacomo Forte fino al Parco del Poggetto.

"La Festa della Via della Lana e della Seta è ormai un appuntamento centrale nella promozione del turismo lento e sostenibile del nostro ambito turistico – commenta l’assessore al turismo Gabriele Bosi –. Anche quest’anno abbiamo una programmazione di qualità, con eventi che coinvolgono la storia, l’arte, la natura e l’enogastronomia del nostro territorio. Grazie a tutti i Comuni del tavolo della Via per l’organizzazione".

Altra novità di questa edizione sarà l’apertura anche della domenica sera (oltre alla cena del sabato e al pranzo della domenica) delle Cucine della Via, nella piazza principale di Castiglione dei Pepoli. Un momento per assaporare le eccellenze tosco-emiliane del territorio. A fare da cornice agli stand dei ristoratori e delle associazioni della Via della Lana e della Seta, oltre al mercato di produttori e artigianato, ci sarà anche un’area espositiva dedicata alle aziende agricole del territorio che potranno raccontare i loro prodotti e farli degustare a tutti gli appassionati di cibo di alta qualità a chilometro zero. Previsti tra Castiglione e Montepiano pure trekking musicali con concerti nei boschi e sui crinali, passeggiate urbane alla scoperta di luoghi di villeggiatura del passato, laboratori per bambini, visite guidate al Museo Paolo Guidotti, degustazioni, colazioni e aperitivi con prodotti di montagna. Per chi fa escursioni, infine, sarà possibile acquistare la Bisaccia del Viandante, il cestino di prodotti tipici locali". Per info: [email protected] oppure 379113.54.32.