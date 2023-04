"Da piazza a piazza", "Mercatale viva" e la fiera del libro

E’ una domenica "Da piazza a piazza", una delle manifestazioni classiche del calendario italiano della mountain bike che sarà valida per la Coppa Toscana Mtb. La principale novità è il completo riammodernamento del percorso di gara, ridisegnato sia nelle distanze che nel territorio. La manifestazione manterrà la scalata del monte Iavello con i suoi 866 metri di altezza. La lunghezza del tracciato lungo è di 65 chilometri per 2.100 metri di dislivello, il medio è stato portato a 38 (1.250 metri dislivello).

La partenza sarà dall’alveo del Bisenzio, accanto alla spiaggia di Prato di viale Galilei mentre il Village sarà in via del Bisenzio a San Martino, di fronte alla Casa del Popolo di Coiano sede delle premiazioni della Coppa Toscana. Divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione temporanea della circolazione al passaggio dei partecipanti in via Badiani, via del Bisenzio a San Martino, via Bologna, via Carpini, via della Collina a Cerreto, via della Fontana,

viale Galilei, via del Guado, piazzale San Martino, piazzale Niccolini, via dei Termini alla Collina. Partenza alle 10 per la marathon e alle 10,10 per la granfondo. Potranno partecipare anche i cicloturisti.

Non solo "Da piazza a piazza". Oggi è in programma un’edizione speciale di "Mercatale viva", mostra mercato dedicata a collezionismo, oggettistica di antiquariato, vintage e riuso, dalle 9 alle 18.30 nell’area pedonalizzata di piazza Mercatale. Sempre oggi, ancora in centro, in occasione della giornata mondiale del Libro, torna in piazza Lippi la Fiera del libro e dell’arte, dalle 9 alle 18.30 circa, con un programma articolato e a tema con la presenza dal vivo di alcuni autori.