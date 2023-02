Da Luana a Siino e Gesualdi: il lungo elenco delle morti bianche

Dal povero Sabri Jaballah alla giovane Luana D’Orazio, fino a Giuseppe Siino e Gianni Gesualdi. E ancora: un settantenne caduto dal tetto del suo capannone a Montemurlo e un operaio di 43 anni che ha fatto la stessa fine salendo sulla copertura della ditta per cui lavorava al Macrolotto nell’ottobre scorso. E’ un lungo elenco quello delle morti sul lavoro che conta, in tutta Italia, più di mille vittime all’anno. Vittime, troppo spesso, della mancanza di sicurezza, come avvenuto nel caso diventato oramai un simbolo: quello di Luana D’Orazio stritolata dall’orditoio a cui stava lavorando in una ditta di Montemurlo nel maggio del 2021 a soli 22 anni. Un terribile incidente fotocopia di quello che ha portato via Sabri all’effetto dei suoi cari. Oppure a quello accaduto a Giuseppe Siino, anche lui trascinato dentro il macchinario di una ditta a Campi e morto per asfissia. Per non parlare di Giuseppe Gesualdi, elettricista esperto, folgorato mentre stava eseguendo alcuni interventi a un contatore della cucina di un ristorante in centro a Prato.

E le cifre confermano che l’emergenza è in continua crescita. In materia di violazioni della sicurezza sul lavoro nel 2022 – come riferito dal procuratore Giuseppe Nicolosi nella relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario – sono stati aperti ben 614 procedimenti, quasi due al giorno in media, di cui 582 a carico di ditte cinesi. Sono quasi 700 i procedimenti conclusi sulle stesse materie e nel 75% dei casi i reati sono stati estinti con pagamento di sanzioni. E resta ampia la quota delle imprese che non adempiono alle prescrizioni date: nel 71.3% dei casi sono cinesi.