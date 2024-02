Da Gradisca 1973 arriva il poetry slam. Grazie a Clorofilla

Il progetto artistico Clorofilla propone domenica alle 18.30 al Gradisca 1973, il poetry slam, una competizione tra poeti e poetesse a colpi di versi. A giudicare gli artisti saranno cinque persone scelte casualmente tra il pubblico. La poesia performativa unisce la scrittura in versi con varie forme d’arte, come teatro, stand up comedy, danza o rap. A partecipare al primo poetry slam pratese del 2024 saranno i rappresentanti dei vari collettivi toscani: si esibiranno Gabriele Bonafoni, Marco Dell’Omo e Matteo Mazzoni per i Ripescati dalla Piena (Firenze), Tommaso Virga per gli Ossi di Nutria (Empoli) e Francesco Olmastroni per Verbena (Siena). A presentare la serata sarà l’autore, nonché fondatore del progetto Clorofilla, Alessio Spetale. "Clorofilla è lo spin-off del fu collettivo Bibendum, realtà attiva in città dal 2018 al 2020 – racconta –. Poi un po’ per colpa del covid, un po’ perché la vita è quella cosa imprevedibile che è, ci siamo presi un coffee break di appena appena quattro anni. Ora siamo pronti a ripartire, freschi, con qualche chilo in più, tante novità e le vene stracolme di caffeina". Clorofilla è il progetto pratese affiliato alla Lips (Lega Italiana Poetry Slam), organizza poetry slam validi per il campionato nazionale e rassegne poetiche.