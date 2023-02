Da Ebensee a Prato: il disegno della Memoria

La Memoria dal lager di Ebensee fino in città. È stato consegnato in questi giorni dalla Casa della Memoria di Milano alla delegazione pratese di Aned (Associazione nazionale ex deportati), assieme al presidente del consiglio comunale di Prato Gabriele Alberti, la presidente del consiglio comunale di Montemurlo Federica Palanghi e l’assessore alla Memoria Ilaria Santi (foto), un disegno realizzato all’interno del lager di Ebensee dall’architetto triestino Mario Morgante e affidato all’amico magistrato Franco Ferrante, ex deportato. Il disegno, dalla grande valenza storica, è stato dato in prestito a Prato da Francesca Lodi, nipote del magistrato per essere esposto durante la manifestazione che il Comune ogni anno organizza insieme ad Aned e alle altre associazioni di memoria pratesi in occasione dell’anniversario degli scioperi del 7 marzo 1944, che videro la deportazione di numerosi lavoratori pratesi. L’opera sarà poi restituita alla Casa della Memoria che continuerà a celebrarla come memoria dall’altissimo valore storico ed etico.

In particolare di tratta di un disegno - il volto di un Cristo in croce - realizzato nell’agosto 1944 a Ebensee con carbone e calce su carta da pacco da un architetto triestino di nascita ma milanese di adozione, Mario Morgante, e da questi affidato all’amico Franco Ferrante che lo aveva appeso nella baracca dove era impiegato. Dopo la liberazione Aldo Carpi, direttore dell’Accademia di Brera, ex deportato a Gusen e amico di Ferrante, lo vide in una bancarella dove si raccoglievano soldi per i superstiti e lo comprò per poi donarlo all’amico magistrato che lo tenne in casa fino alla morte.