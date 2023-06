Da Chiostro a Chiostro Le specialità pratesi in vetrina sotto le stelle con Eat Prato summer

Da Chiostro a Chiostro, in cerca di sapori da scoprire, di un po’ di fresco, per stare insieme. Torna lunedì e martedì dalle 19 alle 24 il tour enogastronomico tra i gustosi piatti di alcuni dei ristoranti e pasticcerie più importanti di Prato, organizzato da Confesercenti. Una formula che ripete il format dello scorso anno e offre ai pratesi la possibilità di conoscere meglio tre bellissimi e suggestivi chiostri della città, quello della chiesa di San Domenico, di Sant’Agostino(la novità di questa edizione) e quello del Duomo. Da Chiostro a Chiostro darà naturalmente l’opportunità di scoprire e assaggiare le creazioni di alcuni tra i migliori chef e pasticceri di Prato. Per l’occasione saranno aperti sia il refettorio di San Domenico, sia il Museo dell’Opera del Duomo. "Questa nostra passeggiata enogastronomica è una iniziativa pensata per essere adatta a tutti i tipi di pubblico – spiega Stefano Bonfanti, presidente di Confesercenti –. È una situazione ideale per trovare spazi alternativi per passare una piavecole serata, meno caotiche e più votate alla tranquillità. Ed è un modo diverso di vivere il nostro centro storico".

Secondo l’assessore al turismo Gabriele Bosi "con iniziative come questa si rappresenta nel modo migliore la filosofia del progetto Eat Prato, che intende valorizzare il nostro ambito in chiave turistica partendo dalla qualità dei nostri prodotti e dalle competenze dei nostri ristoratori e pasticceri, e allo stesso tempo promuovere il nostro patrimonio storico e artistico".

Ma ecco chi saranno i protagonisti di questo tour. Nel Chiostro di San Domenico saranno presenti Saporè con la sua pizza doppiocrunch® cotto e fontina 2.0; la Cornice del gusto Montanara con la pizza fritta; Megabono con le polpette di Prato; Le Garage Bistrot con la specialità Poerannoi; Il Fienile con i maccheroni all’anatra; Mag56 con il piatto Non la solita vongola; Calamai catering e ricevimenti con i tortelli ripieni ai funghi porcini; Interludio il ristorante con la calamarata alla carbonara di mare; I Doc Ristobistrò con il pollo ripieno di mortadella di Prato; Mosto di malto con il panino speciale chiamato Pulled Pork San Right smart farm a base di guancia di manzo.

Nel Chiostro del Duomo spazio ai maestri pasticceri con la Pasticceria Guastini e il suo babà al mojito; la Pasticceria Mannori con il dolce Surprise, La Pasticceria Nuovo Mondo la crema alla vaniglia, la Pasticcera Peruzzi con la "fragola briaca". Infine nel Chiostro di Sant’Agostino saranno presenti per la degustazione di vini la Strada dei Vini di Carmignano, per i drink Mag56, per la birra Mosto di Malto Informazioni e programma su: www.confesercenti.prato.it Facebook e Instagram @confesercentiprato www.eatprato.it Facebook e Instagram @eatprato