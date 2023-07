Da Chiostro a chiostro Il piacere del gusto e la bellezza dell’arte Due giorni in centro Lunedì e martedì tour enogastronomici con Eat Prato e Confesercenti. In San Domenico le proposte degli chef, i dolci accanto al Duomo. Dopo cena in Sant’Agostino con cocktail, vino, birra e musica .