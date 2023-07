"Da Chiostro a Chiostro”, che successo la prima serata: circa mille i visitatori

Prato, 4 luglio 2023 - Buona la prima per la "Da Chiostro a Chiostro”, la rassegna organizzata da Confesercenti Prato nell’ambito di Eat Prato e di Vetrina Toscana, che dà la possibilità di assaporare le proposte culinarie di chef e maestri pasticceri, e al contempo di visitare tre dei più bei chiostri delle chiese del centro storico (Duomo, Sant'Agostino e San Domenico). Circa mille i visitatori che hanno affollato sin dalle prime ore gli stand dei ristoratori, dei maestri pasticceri e dei wine bar. All'inaugurazione erano presenti oltre al presidente della Confesercenti di Prato Stefano Bonfanti e al direttore Ascanio Marradi, anche il sindaco di Prato Matteo Biffoni, l'assessore al turismo Gabriele Bosi, il presidente regionale della Confesercenti Nico Gronchi, l'on. Chiara La Porta, Dalila Mazzi presidente della CCIAA di Prato e Pistoia e Ilaria Bugetti consigliera regionale.

"E' stata un ottima prima serata - commenta Bonfanti - L'affluenza dei visitatori e l'apprezzamento che abbiamo ricevuto sono la dimostrazione della bontà dell’iniziativa. L'enogastronomia e le eccellenze del territorio possono senz’altro rappresentare un grande valore per la promozione del nostro territorio". Gli fa eco Marradi. "L'iniziativa è partita con una partecipazione davvero importante, sono transitate centinaia e centinaia di persone. I nostri chef, barman e Maestri pasticceri sono dei veri e propri artisti del gusto. La Prato dell'enogastronomia è ricchissima di storie da raccontare, ed i pratesi hanno voglia di ascoltare. I visitatori hanno apprezzato e degustato i piatti degli chef in San Domenico, i dolci nel chiostro del Duomo, il dopo cena in Sant’Agostino".

Questa sera (martedì 5 luglio) dalle 19 alle 13 è in programma il secondo appuntamento. Ricordiamo che all'interno del chiostro di San Domenico si ha modo, oltre che di degustare i piatti degli 11 ristoratori pratesi che partecipano all’iniziativa, di visitare l’antico refettorio e la sala capitolare. Nel chiostro del Duomo invece è possibile visitare il Museo dell’Opera del Duomo, mentre in quello di Sant'Agostino, che è il chiostro dedicato al dopocena dove oltre a sorseggiare i cocktail, la birra artigianale e un bicchiere di vino di Carmignano, è possibile ascoltare la musica dei De Cotiis trio (lunedì 3 luglio) e dei Toccafondi trio (martedì 4 luglio), e visitare la cappella di San Michele e la sala capitolare.