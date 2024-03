Da Carmignano alla Vallata. Ecco la festa

Anche la provincia si tinge di rosa per l’8 marzo. Fa rima con donna la ristorazione a Carmignano e per questo verrà premiata domenica 10 marzo al teatro di Comeana, alle 16.15. Domani aperitivo poetico e letture con "Universo Donna" al circolo Arci 11 Giugno (alle 18.45) e dalle 9.30 alle 13.30 Etruschi e donne a braccetto con ingresso gratuito per le visitatrici al Museo archeologico di Artimino. Sabato alla biblioteca Palazzeschi di Seano (alle 15.45) conversazione intorno ad Anna Banti a cura di Benedetta Montagni e Lucia Minunno; allo spazio Pandora la commedia "Invito all’amore". Arte e ingegno femminile in vetrina il 16 e 17 marzo, dalle 9 alle 19, all’ex cantine Niccolini con la mostra "Io Creo, Primavera" in collaborazione con la Pro Loco. A Poggio a Caiano "Le Donne di Poggio si raccontano" venerdì 8 marzo, alle 11, nella sala consiliare e nella sala della giostra; il 9 alle 17 si riavvolgerà il nastro della storia con "Eleonora di Toledo sposa felice di Cosimo I de’Medici", concerto con chitarra e mandolino a cura del Gruppo Storico. A Montemurlo il 13 marzo, alle 21, presentazione del libro "Intrecci" alla biblioteca della Fonte; sabato 16 marzo (alle 21.15) Katia Beni in sala Banti con lo spettacolo "Diritti o rovesci... ma pari!". Dal 27 marzo al 16 aprile, mostra fotografica sempre in sala Banti da titolo "Lasciateci lavorare". In Val di Bisenzio donne migranti protagoniste a Vaiano l’ 8 marzo, alle 13 e alle 21, nella sala Lido Baldini con "Dimmi dell’otto marzo": pranzo in musica e racconto in sartoria. Alle 19 e alle 21 al cucinone della Badia San Salvatore in scena "Italia Donati. Alla ricerca della quiete" di Mike Ricci; a Vernio sabato 9 marzo (alle 17) all’ex Meucci, si parlerà di "Uno sguardo al femminile: contributi di donne per una società paritaria". Infine, a Cantagallo evento social "Sognare, ispirare, agire" sulla pagina Fb del Comune.