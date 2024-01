"Da Bresci illazioni e bugie. Ecco che cos’è successo"

Ringrazio l’assessore Bresci per le sue dichiarazioni perché avendo tralasciato molti particolari e dichiarato cose inesatte, mi offre la possibilità di raccontare anche la mia versione dei fatti. Mi preme sottolineare che non sono mai stata informata del bando, ho appreso la notizia dall’albo pretorio quando era già stato pubblicato in rete. Nessun avviso dall’amministrazione. Certo che dopo ne abbiamo parlato, eccome, ma perché ho chiesto io un appuntamento al sindaco per avere chiarimenti e gli ho detto che mi sarei aspettata almeno una comunicazione dal mio assessore di riferimento. Il sindaco non era stato neanche informato che il bando era uscito, mentre Bresci, chiamata a partecipare all’incontro da Palandri, ha risposto che pensava lo sapessi. Mi fa piacere apprendere dalle sue parole che tenevano alla continuità del mio lavoro, eppure in questo colloquio mi è stato anche detto che da settembre a dicembre non si sono visti risultati. Ho fatto presente che il museo ha bisogno di un maggiore investimento sulla comunicazione e di una maggiore gratificazione per l’ufficio cultura su cui grava molto lavoro, specie se il compenso annuale di 4.800 euro lorde per il direttore non solo non è il giusto corrispettivo proporzionato alle mansioni e alle responsabilità, ma impone di limitare il suo lavoro ad una consulenza spesso a distanza, senza una presenza fissa e continua. Proprio perché il nuovo bando è stato rifatto tale e quale a tre anni fa, senza voler ascoltare né le esigenze necessarie alla vera crescita del museo né le criticità rilevate nel mio mandato e riportate più volte anche alla precedente giunta, mi pare pretenzioso chiedere al direttore di portare autobus di turisti e puntare a una fiumana di ingressi. Ho detto che di fronte a questa offerta probabilmente non si sarebbero presentati molti candidati, ma non che non ci sarebbe stato nessuno. Le modalità con cui è stata gestita la mia scadenza di mandato e le risposte che ho ricevuto mi hanno fatto dubitare di ripresentare la candidatura e l’ho affermato dopo che Diletta Bresci mi ha detto che lei non è una mia dipendente a cui posso dire quello che deve fare.

Nonostante non ci siano stati altri sviluppi o ulteriori soluzioni, ho deciso comunque di rinnovare la mia disponibilità, per non disperdere la continuità e l’impegno che ho riposto in tutti questi anni e per il rispetto del lavoro di chi ha diretto il museo prima di me. Affermare che ho presentato la domanda solo perché ho appreso la notizia che c’era un altro candidato è un’illazione. La mia domanda è stata ritenuta inammissibile perché arrivata fuori termine, quindi per regolamento è giusto che sia stato accettato l’altro candidato, e sempre per regolamento, è giusto che per essere nominato siano rispettati i requisiti e i precisi titoli richiesti, una laurea in storia dell’arte, adeguate competenze e alta professionalità. Infine, sui social ho letto tanti commenti, da destra e da sinistra, di persone che al Museo in tutti questi anni non ho mai visto, né sono convinta abbiano mai sfogliato un numero dei Quaderni Sofficiani. A proposito di competenze e vero amore per il Museo.

Giulia Ballerini

Ex direttrice del Museo Soffici