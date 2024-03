Da Billy Wilder ai possibili Oscar

Questa sera alle 21.15 al Terminale per la rassegna American film noir: esplorare le ombre, trovare la luce a cura del Mabuse, La fiamma del peccato (foto) di Billy Wilder, con Fred MacMurray, e Barbara Stanwyck in versione originale sottotitolata in italiano. Sempre al Terminale alle 18.30 prosegue la programmazione de La zona di interesse, Gran Premio della giuria a Cannes 2023, candidato a 5 Oscar. Il film di Jonathan Glazer, con Christian Friedel, Sandra Hüllersulla vita del comandante di Auschwitz e sua moglie nei pressi del campo di concentramento. Al cinema Eden di via Cairoli quattro proposte: Dune. Parte Due di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet alle 17 e alle 20.45; Past Lives, di Celine Song, con due candidature ai prossimi Oscar, alle 16, 18.15 e 21; Volare, diretto e interpretato da Margherita Buy, con Anna Bonaiuto, Giulia Michelini e Elena Sofia Ricci alle 16, 18.15 e 21; Bob Marley-One Love alle 22.45.

Chiuso il cinema Pecci. Domani a Il Garibaldi nuovo appuntamento con il cineforum del mercoledì. Alle 20.30 sul grande schermo "La natura dell’amore", versione originale francese con sottotitoli, di Monia Chokri. Vincitore del Premio César 2024 come miglior film straniero e presentato nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2023.