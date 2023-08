Da Bach alle note ai confini del jazz Il flauto magico di Carlotta Vettori

Chi scrive ha una immagine di Carlotta Vettori, flautista pratese innamorata di Bach e apprezzata nel mondo della musica jazz, che risale a 30 anni fa: lei che suona il suo flauto seduta sulla ribalta del portellone bagagli di un autobus, in una sosta per gita in Olanda, a seguito dei virtuosi scambi che la Scuola Verdi di Prato organizzava con l’Europa per i giovanissimi. Azzardo: Carlotta avrà avuto 11 anni. Si diploma nel 1994 a 19 anni al Conservatorio Cherubini di Firenze in flauto classico. Perché flauto? "Fu una scelta casuale, avrei fatto anche pianoforte... Mi ritrovai nella Chiti, da lì il flauto; la musica mi piace tutta, ma non rinuncio al mio Bach". E allora il jazz? "Da sempre ho avuto un impulso a improvvisare, a manifestare me stessa, anche se non ho davanti uno spartito". Questa ecletticità e voglia di creatività la spinge verso lo studio della musica pop e jazz e con il maestro Riccardo Galardini nel 2008 si laurea in jazz al Conservatorio Santa Cecilia di Roma (110 e lode) e per la composizione vince al Piacenza Jazz Festival, il premio del pubblico con il brano "Berlino". Perfino un’esperienza teatrale con Pamela Villoresi e Ugo Pagliai in tournée internazionali. Cos’è che sospinge tanta forza di sperimentazione? "Perseguo un percorso di ricerca, senza confini, che da 18 anni sto portando avanti con il Festival di Viaccia, grazie alla disponibilità del Circolo; non a caso l’ho intitolato Ai confini del jazz: concerti sempre diversi, e perfino d’avanguardia, dal jazz al pop".

Ai confini del Jazz. "La passione di far conoscere il flauto nelle sue diverse espressioni, quelle che io ho maturato nel mio percorso senza porre barriere, dal classico, al barocco, dal rock al jazz". Le parole di Carlotta svelano la matrice originaria della passione, un soffio che è il "respiro", l’energia che anima il suo strumento. "A gennaio è uscito il mio primo album che ho intitolato Ruah, parola sanscrita che significa spirito-respiro. Il brano che chiude l’album è un doppio omaggio a due grandi maestri del flauto classico e jazz: Severino Gazzelloni e Eric Dolphy. Tracce della mia storia"

Goffredo Gori