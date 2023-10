Da Alice a Giovannini: weekend a teatro

Ecco gli appuntamenti a teatro del fine settimana. A La Baracca lo spettacolo "Ti ricordi della vita? Dialogo impossibile fra Roberto Giovannini e Sibilla Aleramo", che sarà replicato oggi alle 21.15 dopo il successo del debutto. Un incontro immaginario, un dialogo intenso sulla politica, sui sentimenti, sulla vita. Un omaggio al sindaco galantuomo. Oggi e domani alle 15.30 e alle 18, alla Coop Margherita in via Marianna Nistri andrà in scena "La nascita della tragedia. Ovvero quando il pessimismo può tornare utile", lo spettacolo del laboratorio di Allincontro che coinvolge 20 attori disabili. Prenotazione obbligatoria 0574 41652 - [email protected] Al Fabbricone Francesco Rotelli e Luca Zacchini porteranno in scena Trucioli, un progetto de Gli Omini con la drammaturgia Giulia Zacchini. A sollecitare la partecipazione collettiva comparirà un cartellone stile tombolata su cui campeggiano una cinquantina di titoli accattivanti. Sarà il pubblico a scegliere le storie di cui è più curioso.

Dalle pagine del celebre romanzo di Lewis Carroll a un viaggio nell’esplorazione di sé che mescola danza, musica e nuove tecnologie sulle ali della fantasia: al Politeama oggi e domani alle 17 "WonderLand. Come suona vivere a rovescio" (foto) per bambini dai 5 anni in su che potranno interagire con i protagonisti dello spettacolo direttamente sul palcoscenico.