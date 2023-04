Cyber Security Esperti al Pin Consigli per tutti

Prosegue l’impegno del Comune in collaborazione con il Pin nella promozione dei temi del digitale per i cittadini e le scuole. Domani dalle 14.30 alle 15.30 nell’aula magna del polo universitario si terrà un incontro con gli esperti del Nis Lab – Laboratorio di Cyber Security: Luca Francioso, Rosita Khodaei, Joele Milazzo, Alessandro Abignente e Irni Nushi illustreranno come usare lo smartphone ed il computer in modo sicuro, per evitare i rischi legati al furto di dati ed alle truffe telematiche. Saranno analizzate le tecniche più efficaci per effettuare acquisti su internet, utilizzare i social network e l’home banking, tutelando la privacy e proteggendo le proprie informazioni personali. Saranno inoltre fornite utili indicazioni per la gestione delle password e la salvaguardia dell’account di posta elettronica. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Università del Tempo Libero Eliana Monarca e potrà essere seguito anche online, collegandosi via Zoom al link shorturl.atqDKV5.

Giovedì 20 aprile, dalle 9 alle 11.30, al liceo artistico Brunelleschi a Montemurlo, si terrà un incontro curato da Omar Rashid e Margherita Landi di Gold Enterprise, rivolto a studenti e studentesse delle ultime classi, alla scoperta delle potenzialità delle nuove tecnologie digitali, ed in particolare della realtà virtuale, in riferimento alle sue applicazioni in ambito artistico (danza, coreografia, cinema ecc.) e come strumento di sviluppo di nuove professionalità. Fondato nel 2003, Gold è un progetto multimediale e pionieristico da sempre attento alla street culture e alle novità, che ruota attorno alla creazione di contenuti, esplorando nuove frontiere e strategie di comunicazione.