Cura del territorio, Cenni all’attacco: "Stessi problemi in ogni frazione"

"Cambia la frazione ma non le denunce dei cittadini. Anche a Iolo, come altrove, abbiamo ricevuto le stesse segnalazioni e le stesse richieste che si riassumono in poche parole: cura del territorio". Così il candidato sindaco del centrodestra Gianni Cenni dopo l’incontro con i residenti di Iolo. "I cittadini hanno segnalato le condizioni pessime delle strade e la scarsa manutenzione – aggiunge –, l’aumento di code e incidenti da quando, in via Castruccio/via Manzoni direzione Caserane, è stata realizzata una rotonda troppo stretta per consentire uno scambio agevole e sicuro dei mezzi pesanti; la mancanza di vasche di espansione, troppe volte promesse e mai realizzate con le conseguenze mostrate dall’alluvione di novembre; la scarsa manutenzione di corsi d’acqua e degli argini, la mancanza di marciapiedi in varie parti della frazione". Cenni ricorda che una grossa operazione immobiliare che ha portato nelle casse 32 milioni di euro: "Di quei denari non mi pare di aver visto traccia in termini di investimento e manutenzione – dice Cenni –: anche solo lasciare a Iolo il 5% di questa cifra, avrebbe comportato miglioramenti. I cittadini ci dicono che qui il sindaco Biffoni, in occasione di quell’operazione, è venuto a fare promesse che tali sono rimaste". Tra le questioni sollevate, quella del complesso immobiliare in località Garduna da molti anni fermo e non abitato: "C’è bisogno di case – aggiunge il candidato sindaco – penso alle giovani coppie, ai padri separati agli anziani soli che potrebbero trovare risposta nei condomini sociali, agli affitti calmierati. Di abitazioni costruite e, per un motivo o un altro, invendute e comunque non abitate, ce ne sono tante. L’impegno è intavolare una discussione allargata sulla possibilità di rilevare, attraverso fondi sociali, la gestione di parte dell’invenduto così da risolvere due problemi: carenza di case e degrado che gli immobili vuoti producono".

Poi Gianni Cenni ha fatto un esempio su come a suo avviso la giunta Biffoni abbia complicato la macchina comunale: "Sono state ‘spacchettate’ le competenze all’interno dell’assessorato lavori pubblici. Non c’è più la necessaria visione organica perché le manutenzioni della scuola, degli impianti sportivi e delle strade non viaggiano sullo stesso binario e succede che la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Non c’è più neppure una programmazione per concentrare e armonizzare gli interventi sui sottoservizi in modo da procedere ad una asfaltatura senza toppe e ad un migliore controllo della spesa". Infine, il capitolo piscina comunale: "Sono stati presi 6 milioni dal Pnrr ma altri 9-10 dovrebbero essere di mutuo per completare il progetto presentato anni e anni fa – conclude – anche in questo caso, come per il Parco urbano tatno per citare un altro caso famoso, Biffoni e il suo partito lasciano qualcosa di incompiuto: disegni e disegnini tanti, di realizzato niente".

b.l.