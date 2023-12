Cup e liste lumaca ancora nel mirino: "Un anno per la visita dal dietologo"

La visita dal dietologo? Fra un anno a Pelago. E’ la vicenda raccontata a La Nazione da una lettrice, Rossella Guarducci, che tramite il Cup ha cercato di prenotare una visita urgente per il padre. Quest’ultimo era stato appena operato d’urgenza per un infarto, e post dimissioni gli erano stati raccomandati alcuni esami per completare la degenza. Visite che secondo la ricetta dovevano avvenire entro dieci giorni dalla richiesta, ma in realtà la risposta del servizio sanitario regionale è stata altra, mandando su tutte le furie la famiglia dell’uomo.

"La prima volta mi hanno detto che c’era posto solo fra un anno a San Giovanni Valdarno – racconta Guarducci –. Dopo qualche giorno ho riprovato a rivolgermi al Cup, ma la musica non è cambiata: il primo posto c’era sempre a dicembre 2024 ma stavolta a Pelago. Ma come pensano che un uomo di una certa età possa farsi decine di chilometri in auto per una visita? Siamo all’assurdo". La visita dal dietologo per il padre di Guarducci è propedeutica per iniziare un percorso di dimagrimento, cruciale per evitare il ripetersi di simili situazioni d’urgenza. Per questo da parte della famiglia c’è anche una certa premura di fare visitare l’uomo il prima possibile. Ora la famiglia racconta di "non avere alternative al ricorso a uno specialista privato a pagamento" anche perché l’uomo "non può aspettare un anno per iniziare il percorso di riabilitazione fisica".

"E’ una vergogna – accusa Guarducci –. anche perché c’è una legge nazionale che ci tutela e che in questo caso viene violata. Con le nuove norme se gli obbiettivi di salute e assistenziali non dovessero essere raggiunti la direzione generale dell’Asl può automaticamente essere rimossa dal suo incarico per inadempienza. E la nostra vicenda rientra in questa casistica di negligenza. Ma di fronte alla mia richiesta di parlare con un responsabile del servizio, sono stata trattata con arroganza e non mi è stata data la possibilità di fare valere le mie ragioni". Guarducci promette battaglia. "Se ogni volta rinunciamo a fare valere i nostri diritti – conclude –, finisce che dovremo rimetterci sempre. La sanità toscana non va, ed è arrivata l’ora che qualcuno ci metta la faccia o che si degni di dare almeno una risposta a famiglie che si vedono private dei diritti previsti dalla legge. E’ troppo facile chiudersi dietro la mancanza di posti. Se c’è una disposizione precisa di legge, allora l’Asl dovrà trovare il modo di garantire i diritti dei cittadini".